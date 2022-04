شوبز شخصیات کی ماہِ صیام کے آغاز پر مبارک باد

کراچی: رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی شوبز شخصیات کی جانب سے بھی مبارک باد کا سلسلہ شروع ہوچکا ہے، فنکاروں نے ماہِ صیام کی آمد پر ڈھیروں برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے کا عزم ظاہر کیا۔

معروف اداکار ہمایوں سعید نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، سب کے لیے امن وسلامتی، خوش حالی اور کامیابی کی دعائیں، تمام افراد مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، رمضان مبارک۔

May Allah bestow His blessings upon us in this holy month. Wishing and praying for peace, prosperity, happiness and success for all. Please do remember me in your prayers as well. Ramzan Mubarak pic.twitter.com/KFtrwojQy9

— Humayun Saeed (@iamhumayunsaeed) April 2, 2022