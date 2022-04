’خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے‘ اداکار فیصل قریشی کا وزیراعظم کیلئے پیغام

Watan per nisaar honay ko tayaar ho gaya .ek shaks dhaal sai ab maire talwaar ho gaya ..ab rahe haq per nahee sawaree ka intezaar ..ek shaks qaum kai diloon per sawaar ho gaya.

Us yaqeen sai kya Laroo gai jo bolay hai eya ka nabadoo..ek shaks kai faislay sai hamain pyaar ho gaya pic.twitter.com/opQWp927nv

— Shaan Shahid (@mshaanshahid) April 1, 2022