شاہین آفریدی نے اپنی سالگرہ والے دن 200 وکٹیں لینے کا اعزاز بھی حاصل کرلیا

لاہور: آسٹریلیا کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر قومی کرکٹ ٹیم کےفاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے 22 سال کی عمر میں 200 وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل کرلیا۔

بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز شاہین شاہ آفریدی نے گزشتہ روز آسٹریلیا کے خلاف واحد ٹی20 انٹرنیشنل میں 2 وکٹیں حاصل کیں جبکہ میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں نے انکا یوم پیدائش بھی منایا۔

شاہین آفریدی نے اپنی سالگرہ والے دن 200 سے زائد وکٹیں حاصل کرنے کا اعزا بھی حاصل کیا۔

اس سے قبل 22 سال کی عمر میں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈکو چ و فاسٹ بولر وقار یونس نے 249، افغان بولر راشد خان 245، ثقلین مشتاق 241، عرفان پٹھان 203 وکٹیں اپنے نام کی ہیں۔

Pakistan players and support staff celebrated @iShaheenAfridi birthday at the team hotel. 🎂🎉#BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/qr7k3cPTCi

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 6, 2022