عمران خان کے خلاف ’غیر ملکی سازش‘؛ پی ٹی آئی مظاہرین کا ملک گیراحتجاج

"We want #ImranKhan back"

Pakistan will not rest until fresh elections are conducted!

This clip is from Peshawar, KP #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور#عمران_خان_نہیں_جھکا pic.twitter.com/rrM9Ue5ybS

— PTI (@PTIofficial) April 10, 2022