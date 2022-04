رونالڈو نے مداح کو موبائل دے مارا

مانچسٹر: اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کی اپنے مداح کے ہاتھ پر موبائل مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق فٹبال کلب مانچسٹر یونائیٹڈ کے کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے گراؤنڈ سے ڈریسنگ روم آتے ہوئے تماشائیوں میں موجود ایک پرستار کے ہاتھ پر زور سے موبائل مارا جس کے مناظر کیمرے کی آنکھ میں قید ہوگئے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ مانچسٹر یونائیٹڈ کو میچ میں ایورٹن سے ایک صفر سے شکست ہوئی تھی اس کھیل کے دوران رونالڈو کا پیر بھی زخمی ہوا۔ بعد ازاں اسٹار فٹبالر کے ڈرسنگ روم میں لوٹتے ہوئے ایک مداح نے ممکنہ طور پر جھک کر ان کے زخمی پیر کو دیکھنے کی کوشش کی تو رونالڈو نے اس کے ہاتھ پر موبائل مار دیا۔

مذکورہ مداح کی والدہ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رونالڈو نے میرے بیٹے پر حملہ کرکے اسے زخمی کیا۔ اسٹار فٹبالر نے اپنے اس رویے پر متاثرہ پرستار سے معافی بھی مانگی۔ دوسری جانب مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کردیا ہے۔

Cristiano Ronaldo smashed someone’s phone after losing to Everton, according to fans at the ground 😳

(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F

— ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022