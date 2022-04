عامر لیاقت نے تیسری بیوی سے علیحدگی کی خبروں کو من گھڑت قرار دے دیا

کراچی: پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنی تیسری بیوی دانیہ شاہ سے طلاق کی خبروں کو حقیقت کے منافی قرار دے دیا ہے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق عامر لیاقت نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اور اس کے کرائے کے لوگ میری اور دانیہ شاہ کی علیحدگی کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ میں اور میری بیوی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی نے مخالفین کو دھمکی دی کہ میرے گھر میں داخل نہ ہونا ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر خبریں زیر گردش تھیں کہ عامر لیاقت کی پہلی اور دوسری بیوی کی طرح تیسری بیوی دانیہ شاہ بھی ان سے الگ ہوگئیں ہیں تاہم اب انہوں نے خود ہی تردید کردی ہے۔

I vehemently deny all the rumors that PTI and its mercenaries are spreading that I have parted ways with Dania. We love each other immensely. I warned PTI and their rented goons., Don’t enter in my home, otherwise nothing will be left@ImranKhanPTI pic.twitter.com/xXBmpVa4wb

— Aamir Liaquat Husain (@AamirLiaquat) April 12, 2022