بورس جانسن کی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد

لندن / اسلام آباد: برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے شہباز شریف کو پاکستان کا وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک دیتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید بہتری کی امید ظاہر کی ہے۔

برطانوی وزیراعظم نے شہباز شریف کے لیے جاری تہنیتی پیغام میں کہا کہ پاکستان اور برطانیہ دیرینہ دوست ممالک ہیں، دونوں کے عوام کے درمیان گہرے اور بردرانہ تعلقات ہیں۔بورس جانسن نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں کام کرنے کیلیے تیار ہیں۔

UK & Pakistan matter to each other. I thank @ImranKhanPTI & his government for all their cooperation with @UKinPakistan; and look forward to working with @CMShehbaz & the new government to build on our 75 year strong partnership 👇 https://t.co/xp2Nr9Kkts

— Christian Turner (@CTurnerFCDO) April 13, 2022