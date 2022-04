رونالڈ کے بیٹے کا گول کرکے والد کی طرح جشن منانے کا اسٹائل

میڈرڈ: فٹبال کی دنیا کے اسٹار کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کے بیٹے کرسٹیاننھو کا گول کرکے والد کی طرح جشن منانے کا انداز سب کو بھا گیا اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق یورپی ملک اسپین میں جاری انڈر 12 یوتھ فٹبال ٹورنامنٹ کے دوران کرسٹیاننھو نے فٹبال کلب ’ای ایف گیرونس سیبٹ‘ کے خلاف گول کرکے اپنے والد رونالڈو کی طرح جشن منایا جسے دیکھ کر شائقین فٹبال کا کہنا ہے کہ اسے بھی کرسٹیانو رونالڈو کی طرح نمبر 7 کی جرسی دی جائے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ رونالڈو کے خوشی کا اظہار کرنے کے اس طریقے کو ’سیو‘ کہا جاتا ہے۔ کرسٹیاننھو مانچسٹر یونائیٹڈ کے انڈر 12 ٹیم کا حصہ ہیں جبکہ رونالڈو بھی اسی فٹبال کلب کی نمائندگی کرتے ہیں۔

کرسٹیانو رونالڈو گول کرنے کے بعد عموماً بھاگتے ہوئے میدان کے کنارے جاکر ہوا میں اچھلتے ہیں۔ ان کا یہ انداز پرستاروں کو بھی خوب پسند ہے۔

Cristiano Ronaldo Jr hit the siuu after scoring for Manchester United

