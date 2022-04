پرویز الہیٰ کی زخمی حالت میں مخالفین کو ہاتھ اٹھا کر بدعائیں

لاہور: پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے دوران پرویز الہیٰ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کا الزام انہوں نے مسلم لیگ ن اور حمزہ شہباز پر عائد کیا ہے۔

پنجاب اسمبلی کا چھ گھنٹے سے زائد جاری رہنے والا ہنگامہ خیز اجلاس کی ووٹنگ کے بعد نتیجہ بھی آگیا، جس میں حمزہ شہباز 197 ووٹ لے کر پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں۔

ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی صدارت میں شروع ہونے والے اجلاس میں حکومتی بینچز پر بیٹھے اراکین نے شدید نعرے بازی کی اور لوٹے پھینکے، تھوڑی دیر بعد صورت حال کشیدہ ہوئی اور اراکین نے دوست محمد مزاری کو گھیر کر اُن پر تشدد کیا، جس پر سیکیورٹی اہلکار انہیں تحویل میں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔

A very shameful attack was done by goons on Pervaiz Elahi sb in Punjab Assembly. PMLN always use violence to oppress their opponents just like Model town incident. These goons should be behind bars and Free & Fair elections should be held to end this chaos.#امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/ax5ieAZD3G

