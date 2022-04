چلتی ٹرین کے نیچے آنے والی خاتون معجزاتی طور پر زندہ بچ گئی

بیونس آئرس: ارجنٹائن کے ریلوے اسٹیشن ٹرین کے انتظار میں کھڑی خاتون مسافر اچانک ریل کے نیچے آئیں مگر وہ معجزانی طور پر محفوظ رہیں، حادثے کی سامنے آنے والی ویڈیو نے سوشل میڈیا صارفین کے رونگٹے کھڑے کردئیے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس آئرس میں ایک خاتون ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کررہی تھی کہ اچانک اس کی طبعیت خراب ہوئی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلتی ٹرین کے نیچے آگئی۔

واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ خاتون کو ٹرین کے نیچے آتا دیکھ کر اسٹیشن پر کھڑے مسافروں نے اوسان خطا ہوگئے اور انہوں نے چیخ و پکار شروع کردی۔

حادثے کا علم ہوتے ہی ٹرین ڈرائیور نے ٹرین روکی اور مسافروں نے اسٹیشن عملے کیساتھ ملکر خاتون کو ٹرین کے نیچے سے نکالا جو بلکل صحیح سلامت تھی اور اسے بس معمولی سے زخم آئے تھے۔

ارجنٹائن کی خاتون جس طرح ٹرین کے نیچے آکر زندہ بچنے میں کامیاب ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے ’جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے‘ والا محاورہ اسی خاتون کیلئے کہا گیا ہو۔

So this happened recently in #BuenosAires #Argentina

This woman apparently fainted and she fell under on an oncoming train, BUT SHE SURVIVED! She’s now out of the hospital 🙏 pic.twitter.com/EQA2V4foh9

— Diamond Lou®™ 🔞 (@DiamondLouX) April 19, 2022