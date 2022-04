خاتون صحافی کی رقص کے ساتھ رپورٹنگ کی ویڈیو وائرل

کیف: بھارتی ٹی وی چینل کی خاتون صحافی کی اچھوتے انداز میں رپورٹنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر خاتون صحافی کی یوکرین جنگ کے دوران روسی بحری جہاز کے تباہ ہوجانے کی خبر اچھوتے انداز میں دینے کی ویڈیو تیزی سے مقبول ہورہی ہے جس پر صارفین انک ے انداز پر حیرت کا اظہار کررہے ہیں جبکہ کچھ انہیں تقید کا نشانہ بھی بنارہے ہیں۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں خاتون رپورٹر ہندی زبان میں یوکرین سے خبر دے رہی ہیں کہ روس نے یوکرین کا دورہ کرنے والے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن پر پابندی عائد کردی ہے۔

اس خبر کو دنیا کے تمام ہی چھوٹے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس نے رپورٹ کیا مگر کسی نے بھی اس معاملے کو ایسے رپورٹ نہیں کیا جیسے بھارت کی خاتون رپورٹر نے کیا۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ خاتون سنجیدہ معاملے پر رقص کرتے ہوئے مزاحیہ انداز سے رپورٹ کررہی ہیں۔

خاتون صحافی کی ٹوئٹر پروفائل پر نظر دوڑائی جائے تو کبھی وہ کسی تباہ شدہ جنگی ٹینک کے اوپر کھڑی نظر آرہی ہیں تو کبھی تباہ شدہ عمارتوں کے ہمراہ تصویر بنوارہی ہیں۔ خاتون رپورٹر کو اپنے منفرد انداز کے سبب سوشل میڈیا پر طنز و مزاح کا سامنا بھی ہے جبکہ کئی صارفین نے انہیں ڈانسنگ رپورٹر کے لقب سے بھی نوازا۔

Toy Helicopter doing rounds during the dancing reporter https://t.co/xSNJRWy2A2 — shalini (@Dastaan1234567) April 19, 2022

واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے مابین جاری تنازع میں اب تک 46 ہزار سے زائد اموات ہوچکی ہیں اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد نکل مکانی پر مجبور ہیں۔

When she apply for job in any another news agency

HR:- What will be the most important part of your work ?

Reporter :- rapping and dancing !

HR :- Thank you for the interview , we will call you soon . @SreyashiDey @anuragteddy https://t.co/wo1dbRx6qY

— Yashraj Singh Chauhan (@UnkownYash) April 19, 2022