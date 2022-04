ماتھے پر بندی نہ لگانے پر ہندوانتہا پسند کرینہ کپور کے خلاف میدان میں آگئے

ممبئی: بھارت میں ہندو انتہا پسندوں نے بالی ووڈ کی سپر اسٹار کرینہ کپور کو بھی اپنے نشانے پر لے لیا اور اداکارہ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کررہے ہیں۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق کرینہ کپور کے ماتھے پر بندی نہ لگانے پر ہندو انتہا پسند آپے سے باہر ہوگئے اور اس عمل کو ہندو رسم ورواج ختم کرنے کی سازش قرار دے دیا، ان کا کہنا ہے کہ عوام اداکارہ کا بائیکاٹ کریں۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ بالی ووڈ اداکارہ نے جیولری کے برانڈ کے لیے ایک اشتہار میں کام کیا اور اس دوران وہ پوسٹر میں بغیر بندی کے نظر آئیں جس پر انتہا پسند آگ بگولہ ہوگئے۔

برانڈ کی مارکیٹنگ کے لیے اشتہار میں کرینہ کپور نے مختلف رنگ کا عروسی لہنگا زیب تن کیا اور سونے کی جیولری پہنی۔

Attacks on Hindus and their culture is predominant today!

On one hand,their festivals are termed as misogynistic,primitive

On the other,various ads trivialize Hindu customs & try to mainstream anti-Hindu fashion statements

Hindus,beware#Boycott_MalabarGold#No_Bindi_No_Business pic.twitter.com/ZPAHvF656a — Chetan Charwad (@ChetanCharwad) April 22, 2022

#KareenaKapoorKhan without a Bindi in #MalabarGold ad on Akshaya Tritiya ?

Malabar Gold Explain what the advertisement is for?#Boycott_MalabarGold#No_Bindi_No_Business pic.twitter.com/e30MxXUT6Z — Kunal Thakur 100% FB (@Kunal_Thakur1) April 22, 2022

So called ‘The Responsible Jeweller’ releasing ad with Kareena Kapoor Khan without a bindi for Akshaya Tritiya ! Do they care about Hindu culture ?#Boycott_MalabarGold#No_Bindi_No_Business pic.twitter.com/pgwutaicDq — Aravinda Baliga (@baliga_2012) April 22, 2022