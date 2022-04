مائیک ٹائسن کی جہاز میں مسافر سے لڑائی، مکوں کی برسات کردی

سان فرانسسکو: عالمی شہرت یافتہ سابق امریکی باکسر مائیک ٹائسن نے دوران پرواز مسافر پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق سابق باکسر مائیک ٹائسن اور مسافر کے درمیان جھگڑے کا واقعہ امریکی شہر سان فرانسسکو سے فلوریڈا جانے والی جیٹ بلیو کی پرواز ک دوران پیش آیا۔

سابق باکسر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسافر کی جانب سے پرواز کے آغاز سے مسلسل ٹائسن کو ہراساں کیا جارہا تھا جس پر سابق باکسر نے کافی صبر تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن مسافر نہ ماننا مائیک ٹائسن کی جانب پانی کی بوتل پھینکی۔

ترجمان نے بتایا کہ پانی کی بوتل لگنے پر مائیک ٹائسن آپے سے باہر ہوگئے اور مسافر پر مُکّوں کی برسات کردی۔

See the moment Mike Tyson beat down an airplane passenger … footage obtained by @TMZ_Sports https://t.co/5qCbOdxP31 pic.twitter.com/Bf7zmyiux6

— TMZ (@TMZ) April 21, 2022