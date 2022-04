ایلون مسک نے ٹوئٹر کے بعد مشروب ساز کمپنی کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کردیا

واشنگٹن: امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا اور نجی خلائی کمپنی کے مالک ایلون مسک نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرکے بعد مشروب ساز کمپنی کوکا کولا کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کردیا۔

غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حقیقت پسندانہ طور پر کوکا کولا کمپنی کی مالیت اس وقت 284 ارب ڈالر ہے جبکہ مسک کی خالص مالیت اس وقت 253 ارب ڈالر تک محدود ہے۔

ٹریڈنگ کمپنی فنٹ فٹ نے دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی ٹویٹ پر انہیں طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کوکا کولا کمپنی خریدنے کے لیے بہت غریب ہیں۔

Elon, you are too poor to buy Coca-Cola pic.twitter.com/9Y171Kz2nT

