انجلینا جولی روسی حملے کے متاثرین کی مدد کیلئے یوکرین پہنچ گئیں

کیف: ہالی ووڈ کی سپر اسٹار انجلینا جولی روسی حملے کے متاثرین کی مدد اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یوکرین پہنچ گئیں جہاں انہوں نے جنگ زدہ علاقوں میں کام کرنے والے رضاکاروں سے بھی ملاقاتیں کیں۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق انجلینا جولی معروف اداکارہ وفلم ساز ہونے کے علاوہ اقوامِ متحدہ(یو این) کی خصوصی مندوب برائے مہاجرین بھی ہیں، وہ یوکرینی شہر لیویو کے دورے کے موقع پر پناہ گزینوں سے ملیں اور ان میں کھانا تقسیم کیا۔ اداکارہ نے بیکری اور کیفے کا بھی دورہ کیا جہاں جنگ کے باعث بے گھر ہونے والے شہری موجود تھے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ انجلینا کو وہاں دیکھ کر مداح حیران رہ گئے، کئی پرستاروں نے اداکارہ کے ساتھ سیلفی بنوائی، اس موقع پر انہوں نے یوکرینیوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔

اداکارہ نے اقوام متحدہ کے رضاکاروں سے بھی ملاقات کی اور ان کے انسانیت کے جذبے کو سراہا۔ انجلینا نے رہائشی اسکول کا دورہ کیا اور طالب علموں سے شفقت سے پیش آئیں اور یقین دلایا کہ وہ دوبارہ بھی اسکول آئیں گی۔

Thank you Angelina Jolie for coming to Ukraine and visiting some of the incredible WCK chefs who cook every single day! We cannot forget the people of Ukraine… The world must keep doing everything we can to help! Hope you enjoyed the bograch soup! #ChefsForUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5eWOq5ALKk

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022