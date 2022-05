بزرگ شہری نے 14 سیکنڈ میں سومیٹر دوڑ کر سب کو حیران کردیا

واشنگٹن: امریکا میں معمر شہری نے سو میٹر دوڑ 14 سیکنڈ میں مکمل کرکے دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کردیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکا میں سو میٹر دوڑ کا انعقاد ہوا جس میں بزرگ شہریوں نے بھی حصّہ لیا اور تماشائیوں کو دنگ کردیا۔

70 سالہ امریکی شہری مائیکل کش نے سو میٹر دوڑ صرف 13 اعشاریہ 47 سیکنڈ میں مکمل کی۔

مائیکل کش نے 14 سیکنڈ میں دوڑ مکمل کرکے ثابت کیا کہ سخت محنت اور جدوجہد جاری رکھی جائے تو عمر صرف ایک ہندسہ رہ جاتا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق 70 سالہ کیٹگری میں ٹائٹل جیتنے والے مائیکل کی ویڈیو کو اب تک 19 لاکھ مرتبہ دیکھا جاچکا ہے۔

