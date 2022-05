آرمی چیف کی بیگم کے ہمراہ عید کے روز شہدا کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات

راولپنڈی: چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بیگم جنرل باجوہ نے عید کے روز پاک فوج کے شہدا کے گھروں کا دورہ کیا اور لواحقین سے ملاقات کی۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ اہلیہ کے ہمراہ کیپٹن محمد کاشف شہید اور کیپٹن سعد بن امین کے گھر گئے، جہاں انہوں نے وطن عزیز کے لئے جان قربان کرنے والے فوج کے شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق قوم اور پاک آرمی اپنے ان شہداء کی عظیم قربانی کو زبردست خراج عقید ت پیش اور فخر کرتی ہے۔

#COAS & Begum COAS visited families of Capt Muhammad Kashif Shaheed & Capt Saad Bin Amin Shaheed. COAS paid rich tribute 2 Shuhada & their families 4 their ultimate sacrifice in the service of motherland. (1/2) pic.twitter.com/hJfUXXXKGM



اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ پاک فوج اور قوم اپنے ان بہادر سپوتوں کو عظیم قربانی پر سیلوٹ پیش کرتی ہے، قوم اپنے ان شہدا اور ان کی فیملیز کے جزبہ حوصلہ کی بھی قدر کرتی ہے۔

…COAS said that remembering our heroes is a source of inspiration both 4 Pak Army & the nation. The Nation remains forever indebted 2 these valiant sons & their courageous families. The Shuhada families thanked COAS 4 being with them on Eid Day. (2/2) pic.twitter.com/Hz6WHcIZzY

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) May 3, 2022