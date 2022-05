شان مسعود پی سی اے ایوارڈز کے لیے نامزد

لندن: قومی کرکٹ ٹیم کے بائیں ہاتھ کے بلےباز شان مسعود کو کاؤنٹی چیمپئین شپ میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے پر ’’پروفیشنل کرکٹرز ایسوسی ایشن پلئیر آف دی منتھ‘‘ ایوارڈز کے لیے نامزد کردیا گیا۔

انگلش کاؤنٹی چیمپئین شپ ڈربی شائر کی نمائندگی کرنے والے پاکستانی اوپنر شان مسعود نے تین میچوں میں 713 رنز 118.83 کی اوسط سے اسکور کیے، جس میں انکی ایک ڈبل سینچری بھی شامل ہے۔

پروفیشنل کرکٹرز ایسوسی ایشن پلئیر آف دی منتھ ایوارڈز کے لیے شان مسعود کے علاوہ ہیمپشائر کے کیتھ بارکر، یاکشائر کے ہیری بروک جبکہ کینٹ کاؤنٹی کلب کے بین کامٹن کو بھی شاندار پرفارمنس پر منتخب کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں: شان مسعود جاتے ہی کاؤنٹی چیمپئن شپ میں چھاگئے

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر وزڈن نے شان مسعود کو پی سی اے ایوارڈز کے لیے نامزد کیے جانے کا اعلان کیا۔

Shan Masood, who has 713 County Championship runs this season at an average of 118.83, has been nominated for the PCA’s Player of the Month award.

The other nominees are Hampshire’s Keith Barker, Yorkshire’s Harry Brook and Kent’s Ben Compton. pic.twitter.com/o1j9GMXq3T

— Wisden (@WisdenCricket) May 3, 2022