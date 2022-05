مسافر جہاز کا دروازہ کھول کر پَر کے اوپر چلنے لگا

واشنگٹن: شکاگو ایئرپورٹ مسافر نے جہاز کے لینڈ کرتے ہی طیارے کا ہنگامی اخراج کا دروازہ کھول کر پَر پر چلنا شروع کردیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی شہر شکاگو کے ہوائی اڈے پر جہاز کا دروازہ کھول کر پَر پر مسافر کے چلنے کا حیران کن واقعہ پیش آیا، جسے پولیس نے گرفتار کرلیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ 5 مئی کو سان دیاگو سے شکاگو آنے والی پرواز میں پیش آیا، جس میں سوار رینڈی فرینک ڈاویلا نامی مسافر نے جہاز کے لینڈ کرتے ہی ہنگامی اخراج کا دروازہ کھول دیا اور پَر پر چلنا شروع کردیا۔

پولیس نے مسافر کو گرفتار کرکے غیرذمہ دارانہ رویے کا الزام عائد کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

@fly2ohare guy jumps out of my plane before we get to the gate. @united UA2478 pic.twitter.com/xgxRszkBfH

— MaryEllen Eagelston (@MEEagelston) May 5, 2022