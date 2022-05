شعیب اختر اپنی تیز ترین بولنگ کا ریکارڈ ٹوٹنے کیلئے پُرامید

لاہور: قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے امید کا اظہار کیا ہے کہ متسقبل میں انکی تیز ترین ڈلیوری کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔

نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے قومی کرکٹ ٹیم سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے کہا کہ ’’مجھے امید ہے کہ کوئی میری تیز ترین بولنگ کا ریکارڈ توڑے گا، جب ایسا ہوگا تو میں ذاتی طور پر اس کھلاڑی کو مبارکباد دوں گا‘‘۔

انہوں نے بتایا کہ اس کارنامے سے قبل مجھے بتہ تھا کہ میرے دونوں گھٹنے زخمی ہیں لیکن اس کے باجود میں خطرہ مول لیا اور ریکارڈ توڑا، شعیب کے تیز ترین ڈلیوری کے ریکارڈ کو تقریبا 20 سال مکمل ہوچکے ہیں۔

شعیب اختر کی جانب سے بولنگ ریکارڈ توڑنے پر تبصرہ ایسے وقت میں آیا ہے جب مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے بھارتی اسپیڈ اسٹار عمران ملک نے آئی پی ایل کے رواں سیزن میں اپنی دھاک بٹھادی ہے۔

انہوں نے انڈین پریمئیر لیگ میں سن رائزرز حیدرآباد کی نمائندگی کررہے ہیں جبکہ انہوں نے 157 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بولنگ کا کارنامہ سرانجام دیا ہے۔

راولپنڈی ایکسپریس نے 22 فروری 2003 کو کیپ ٹاؤن میں انگلینڈ کے خلاف 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بین الاقوامی کرکٹ میں تیز ترین گیند بازی کروا کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔

واضح رہے کہ شعیب اختر نے 1997 میں اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا، نے 46 ٹیسٹ میں 178، 163 ون ڈے میچز میں 247 جبکہ 15 ٹی20 میچوں میں 19 وکٹیں اپنے نام کیں۔

