چین میں مسافر طیارہ حادثے کا شکار

بیجنگ: چین میں مسافر بردار طیارہ اڑان سے قبل ہی حادثے کا شکار ہوکر آگ لپیٹ میں آگیا، جس کے نتیجے میں مسافر زخمی ہوگئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارہ حادثہ جمعرات کے روز چین کے شہر چونگ گنگ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آیا، جس کے بعد ’تبت ایئرلائنز‘ کے مسافروں سے بھرے ہوئے طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔

طیارہ ’اے 319‘ اندرون ملک پرواز کے سلسلے میں تبت ریجن کے صدر مقام لاسا جانے کے لیے اڑان بھرنے والا تھا کہ اچانک رن وے سے اتر گیا۔

حادثے کے نتیجے میں طیارے میں ہولناک آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث جہاز میں سوار متعدد مسافر زخمی ہوگئے۔

Breaking: A plane is on fire on the runway of Chongqing Jiangbei Airport in Chongqing, China. pic.twitter.com/H5GFCFjfee

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 12, 2022