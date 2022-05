دنیا کی طویل العمر خاتون کی عمر کتنی ہے؟ بڑا دعویٰ

جوہانسبرگ: جنوبی افریقی خاتون جوہاننا مازیبوکو نے دنیا 128 ویں سالگرہ منانے کے بعد دنیا کی معمر ترین خاتون کا اعزاز حاصل کرلیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والی خاتون جوہاننا مازیبوکو نے 128 ویں سالگرہ مناکر نیا عالمی ریکارڈ قائم کرلیا ہے تاہم ابھی تک گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے جوہاننا کے دنیا کے معمر ترین خاتون ہونے کی تصدیق نہیں کی ہے۔

معمر ترین خاتون کا کہنا ہے کہ انہیں دودھ اور جنگلی پالک کے کثرت سے استعمال سے انہیں 128 سال تک پہنچنے میں مدد کی۔

اپنی 128 ویں سالگرہ کے موقع پر جوہاننا نے اپنی شناختی کاغذات تھام رکھے تھے جس پر ان کی تاریخ پیدائش 1894 درج تھی۔

رپورٹ کے مطابق دنیا کی معمر ترین خاتون ہونے کی دعویدار خاتون کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پیدائش کے بعد برطانوی استعمار کے مظالم، نسل پرستانہ فسادات اور دو عالمی جنگیں بھی دیکھیں۔

خاتون کے پچاس سے زائد پوتے پوتیاں اور پر پوتے پوتیاں و نواسے نواسیاں ہیں۔

#HappyBirthday #DSDNW3 #DSDCARES There world Oldest living centenarian, Mme Johanna Mazibuko celebrated her 128th birthday today in Jourbertin, Klerksdorp. She is has two children out of 8 still alive. Happy pic.twitter.com/I0LQGKOA7y

— DSD NW (@DSDNW3) May 11, 2022