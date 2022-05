ٹائیگر کے بچوں کی کتیا کے ساتھ کھیلنے اور دودھ پینے کی ویڈیو وائرل

بیجنگ: چین میں ٹائیگر کے بچوں کی کتیا سے محبت نے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرالی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین کے چڑیا گھر میں مادہ ٹائیگر نے تین بچوں کو جنم دیا مگر جنم دیتے ہی انہیں خود سے دور کردیا اور دودھ پلانے سے بھی انکار کردیا۔

بچوں کی کمسنی کو دیکھتے ہوئے چڑیا گھر انتظامیہ نے بچوں کو لیبریڈر نسل کے کتیا کے قریب کیا، جس نے ٹائیگر کے بچوں کو فوری طور پر اپنایا اور ان کی بھوک بھی مٹائی۔

Because you want to see a lab doggy take care of baby rescue tigers

— A Piece of Nature (@apieceofnature) May 15, 2022