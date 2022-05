سہواگ نے شعیب اختر کے بالنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دیدیا

نئی دہلی: سابق بھارتی اوپنر وریندر سہواگ نے پاکستان کے سابق اسپیڈ اسٹار شیعب اختر کے بالنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا۔

بھارتی ڈیجیٹل شو ‘ہوم آف ہیروز’ میں میزبان سنجے منجریکر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وریندر سہواگ نے راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کے بالنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دیا۔

سماجی ابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر شو کی کچھ جھلکیاں مداحوں سے شیئر کی گئی ہیں جس میں سابق بھارتی اوپنر سہواگ کا کہنا تھا کہ شعیب اختر اپنا ہاتھ چھپا کر بالنگ کے وقت بھاگتے تھے انکے ایکشن میں کچھ جھول تھا۔

انہوں نے کہا کہ شعیب اختر کو بھی معلوم ہے کہ ان کا بولنگ ایکشن غیرقانونی تھا، وہ ہاتھ کو جھٹکا مار کر بالنگ کرواتے تھے۔

وریندر سہواگ نے کہا کہ شعیب جانتے تھے کہ ان کی کہنیاں جھکی ہوئی ہیں ورنہ آئی سی سی ان پر پابندی کیوں لگاتی؟، بریٹ لی کا ہاتھ سیدھا تھا اور اسی لیے انہیں پڑھنا اتنا مشکل نہیں تھا لیکن شعیب کے خلاف آپ اندازہ نہیں لگاسکتے تھے کہ گیند کہاں سے آئے گی اور کہاں جائے گی۔

سہواگ نے شعیب اختر اور بریٹ لی کو اپنی زندگی میں سب سے تیز گیند باز قرار دیا لیکن وہ نیوزی لینڈ کے شین بانڈ کو بہترین مخالف فاسٹ بولر مانتے تھے، میں نے کبھی بھی بریٹ کو کھیلنے میں آسانی محسوس نہیں کی لیکن اگر میں شعیب کو دو چوکے مارتا تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کا ردعمل کیا ہوتا۔ وہ پیروں پر یارکر بھی مار سکتے تھے۔

