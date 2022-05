ریفری کو تھپڑ مارنے والے بھارتی پہلوان پر تاحیات پابندی عائد

نئی دہلی: بھارتی پہلوان نے مقابل کے حق میں فیصلہ دینے پر ریفری کو بھرے مجمعے میں تھپڑ جڑ دیا، جس پر ریسلنگ فیڈریشن نے پہلوان پر تاحیات پابندی عائد کردی ہے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریفری کو تھپڑ مارنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب برمنگھم میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز کیلئے 125 کلو کیٹگری کے ٹرائلز جاری تھے اور اس دوران ریفری نے پہلوان ستیندر ملک کے مخالف کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔

واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہورہی ہے، جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ بھارتی پہلوان ستیندر سنگھ اپنے مخالف کے حق میں فیصلہ آنے پر ریفری کی جانب بڑھتے ہیں اور ریفری کو مغلضات بکنے کے بعد اسے تھپڑ دے مارتے ہیں۔

بحث کے دوران پہلوان ستیندر سنگھ نے ریفری کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔

Incident that forced @WFI_Wrestling to impose life ban on Satender pic.twitter.com/JKaJQ7Xsch

