ٹام کروز کی کینز میں ہیلی کاپٹر پرایکشن سے بھرپور انٹری، شاندار خیرمقدم پر آبدیدہ ہوگئے

فرانس: ہالی ووڈ کے سپر اسٹارٹام کروز کینز فلم فیسٹیول میں تاریخی استقبال پر آبدیدہ ہوگئے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے ہالی ووڈ کے ایکشن ہیرو ٹام کروز نے 30 سال بعد کینز فلم فیسٹیول میں شرکت کی ہے جہاں ان کا تاریخی استقبال کیا گیا۔

ٹام کروز جب فیسٹیول کے مقام پر پہنچے تو 8 جنگی طیارے اس مقام کے اوپر سے گزرے اور فرانسیسی پرچم کے رنگوں کی مناسبت سے لال اور نیلے رنگ فضا میں بکھیرتے ہوئے اداکار کوسلامی پیش کی۔

La Patrouille de France survole le 75e Festival de Cannes ! 😍

The Patrouille de France is flying above #Cannes2022 ! @PAFofficiel pic.twitter.com/6bA2UJuqfy

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 18, 2022