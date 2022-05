شہری کو خونخوار شیر سے شرارت مہنگی پڑ گئی

کنگسٹن: جزیرہ نما ملک جمیکا کے ایک چڑیا گھر میں شہری کو شیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا مہنگا پڑ گیا۔

غیرملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چڑیا گھر کے پنجرے میں قید شیر کو ایک شخص مسلسل تنگ کررہا تھا کہ اس دوران خونخوار جانور نے شہری کی انگلی اپنے دانتوں میں دبا لی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ شیر نے مذکورہ فرد کی انگلی چبا ڈالی، شہری نے بڑی مشکل سے جانور سے اپنی جان چھڑائی۔

چڑیا گھر میں موجود خواتین نے واقعے کے مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا، شیر نے جیسے ہی انگلی پکڑی تو شرارت کرنے والے شہری چلا اٹھا۔

ویڈیو وائرل ہونے پر کئی صارفین نے مذکورہ شخص کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ایسا کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔

