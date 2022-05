کیا وزیراعظم شہباز شریف نے کنگنا رناوت کیلئے تعریفی ٹوئٹ کی تھی؟

ممبئی: بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کنگنا رناوت کی جانب سے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ایک اسٹوری کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں۔

اس اسٹوری کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وزیرِ اعظم شہباز شریف کی جانب سے کئے گئے ایک پیغام کا اسکرین شاٹ شیئر کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پر بھی موضوعِ بحث بنا ہوا ہے۔

اس پیغام میں وزیراعظم پاکستان شہبازشریف کی جانب سے بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کی صلاحیتوں کو خاصا سراہا گیا ہے اور ان کی آنے والی فلم دھاکڑ میں ان کی بہترین کارکردگی کے لئے تعریفی کلمات کہے گئے ہیں۔



لیکن یہاں قابلِ غور بات یہ ہے کہ کیا واقعی مشکل ملکی صورتحال سے نبردآزما وزیراعظم پاکستان کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ بھارتی اداکارہ کی پرفارمنس دیکھ کرپھرسوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کے لئے تعریفی کلمات بھی کہیں گے؟

This account @RameezRajaLive impersonating the Prime Minister of Pakistan has deleted his Tweets but still able to tweet. @Twitter must not verify such accounts & block them permanently.

Pakistani agencies are going to proceed and take action accordingly. @elonmusk pic.twitter.com/S9BRAxFlHS

— Abubakar Umer (@abubakarumer) May 20, 2022