ایشوریا رائے کو پہلی مرتبہ ماڈلنگ کے لئےکتنا معاوضہ ملاتھا؟

ممبئی: دنیا کی خوبصورت ترین خاتون کا اعزاز رکھنے والی بھارتی اداکارہ ایشوریا رائے کو پہلی مرتبہ ماڈلنگ کرنے پر کتنا معاوضہ ملا تھا ،پرانا کنٹریکٹ سامنے آگیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک 30 سال پرانے کنٹریکٹ کی تصویر وائرل ہو رہی ہے جس کسی اور کا نہیں بلکہ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اور سابق مس ورلڈ ایشوریا رائے کا ہے جو انہوں نے اپنی پہلی ماڈلنگ کے لئے سائن کیا تھا۔

کام سے متعلق کیے گئے اس معاہدے کے تحت اس وقت ایک میگزین کے فوٹو شوٹ کے لیے سابقہ مس ورلڈ نے 1500 روپے کا معاوضہ لیا تھاجبکہ اس میں ایشوریا کے دستخط بھی موجود ہیں۔

اس کنٹریکٹ میں ایشوریا کی عمر 18 سال درج ہے جبکہ یہ کانٹریکٹ ان کے مس ورلڈ بننے سے بھی دو سال قبل کا ہے۔ یہ کنٹریکٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ریڈ اٹ کی جانب سے شیئر کیا گیا تھا جو اب سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔

ایک صارف نے اس کنٹریکٹ کی تصویر شیئر کی اور کہا کہ ’’جس وقت ایشوریا رائے بچن ایک دن کام کرنے کے 1500 روپے لیتی تھیں، اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا‘‘۔

ایک صارف نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ’’1992 میں میرے والد کی تنخواہ 8000 تھی، اور پانچ بچوں کے ساتھ گھر چلانے کے لیے کافی تھی۔ تاہم ایک 18 سالہ لڑکی کے لیے ایک دن کی کمائی اتنی زیادہ ہونا حیران کن ہے‘‘۔

Hello, Yesterday I celebrated the30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. pic.twitter.com/jo07S2zpRp

— SGBSR Maharashtra (@Vimalnupadhyaya) May 24, 2022