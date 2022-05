امریکی صدر نے کورین پاپ بینڈ’ بی ٹی ایس‘ کو وائٹ ہاؤس مدعو کرلیا

واشنگٹن: امریکی صدر جوبائیڈن وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک تقریب میں بی ٹی ایس بینڈ کی میزبانی کریں گے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ 31 مئی کو وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں امریکی صدر کی جانب سے معروف کورین پاپ بینڈ ’بی ٹی ایس ‘ کو مدعو کیا گیا ہے۔

اس ملاقات میں ایشیائی باشندوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم اور امتیازی سلوک کی روک تھام سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائےگا۔

K-pop supergroup BTS is coming to the White House next week pic.twitter.com/muC8CJyOeQ

— Betsy Klein (@betsy_klein) May 26, 2022