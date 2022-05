مسلم سپر ہیرو ویب سیریز ’مس مارول‘ میں کوک اسٹوڈیو کا گانا شامل

نیویارک: پاکستانی سپر ہیرو لڑکی پر بنائی جانے والی ویب سیریز ’مس مارول‘ میں کوک اسٹوڈیو کا گانا شامل کیا جائے گا۔

رپورٹ کے مطابق مارول سنیمیٹک اسٹوڈیوز اور ڈزنی پلس کی پہلی مسلم سپر ہیرو سیریز’’مس مارول‘‘میں پاکستانی اداکار کے بعد گانا بھی شامل کئے جانے کا امکان ہے۔

برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے صحافی ہارون رشید نے اپنے ٹوئٹر ہینڈل سے ایک ٹوئٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی سپر ہیرو کردار کمالہ خان پر بنائی گئی ویب سیریز’ مس مارول‘ میں نہ صرف پاکستانی گانا ’پیچھے ہٹ ‘شامل ہے بلکہ اس میں بالی ووڈ فلموں کے ڈائلاگز بھی شامل ہیں۔

ہارون رشید نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ انہوں نے ‘مس مارول’ کو دو قسطیں دیکھ لیں اور انہیں ویب سیریز میں جنوبی ایشیائی تڑکا دیکھ کر مزہ آگیا۔

LOVED the first 2 eps of Ms Marvel. This is the South Asian rep I want to see. Sugar-coated saunf, dialogue about @iamsrk’s best film, a soundtrack including @hasanraheeem’s Peechay Hutt. Kamala Khan is unapologetically brown and I LOVE IT. pic.twitter.com/O2CKjgUPvR

— Haroon Rashid (@iHaroonRashid) May 25, 2022