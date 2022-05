محمد رضوان کی ٹی20 بلاسٹ چیمپئین شپ لگاتار دوسری نصف سنچری

پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلےباز محمد رضوان نے انگلش ویٹالٹی بلاسٹ ٹی20 لیگ چیمپئین شپ میں لگاتار دوسری نصف سنچری بناڈالی۔

قومی کرکٹ ٹیم کے بلےباز محمد رضوان نے ویٹالٹی بلاسٹ میں مسلسل دوسرے نصف سنچری اسکور کی، انہوں نے گلوسٹر شائر کے خلاف 43 گیندوں پر 2 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 58 رنز کی اننگز کھیلی۔

محمد رضوان نے اس سے قبل ویٹالٹی بلاسٹ کے اپنے پہلے ہی میچ میں گلیمورگن کاؤنٹی کے خلاف 60 گیندوں پر بطور اوپنر 81 رنز کی ناقابلِ شکست اننگز کھیلی تھی۔

Another half-century for Rizwan but Gloucestershire were the winners today. 🏏

The report and reaction from this evening’s match. 📝 ⬇ #SharkAttack

— Sussex Cricket (@SussexCCC) May 27, 2022