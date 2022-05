قومی کرکٹر عثمان قادر کے ہاں ننھی پری کی آمد

لاہور: پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز آل راؤنڈر عثمان قادر کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔

قومی کرکٹر عثمان قادر نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پرستاروں کو ننھی پری کی آمد کی خوش خبری سنائی۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ نے مجھے تیسری مرتبہ اپنی رحمت سے نوازا ہے۔

کھلاڑی نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ الحمداللہ، میرے پاس ملکہ کے ساتھ اب تین شہزادیاں ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

عثمان قادر اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتے ہیں اور وہ اکثر اپنی شہزادیوں کے ساتھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رکھتے ہیں۔

Allah has blessed us with his third Rahmat

Alhumdulillah !.Now I have 3 princesses along with my Queen.

Remember us in your Duas pic.twitter.com/annbhZSTLR

— Usman Qadir (@Qadircricketer) May 28, 2022