مشہور بھارتی گلوکار قاتلانہ حملے میں ہلاک

نئی دہلی: بھارت میں کانگریس رہنما اور مشہور پنجابی گلوکار سبھدیپ سنگھ سدھو کو نامعلوم حملہ آوروں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی گلوکار کا قتل پنجاب کے گاؤں موسیٰ میں ہوا جو ان کا آبائی گاؤں ہے، حادثے کے وقت وہ اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ گاڑی میں سفر کررہے تھے کہ اچانک نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ کردی۔

فائرنگ کے نتیجے میں مشہور گلوکار اور کانگریس رہنما سبھدیپ سنگھ سدھو اور دیگر دو ساتھی شدید زخمی ہوئے، جنہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا تاہم گلوکار سدھو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے جب کہ دیگر دو ساتھیوں کو منسا اسپتال منتقل کردیا گیا۔

28 سالہ مقتول گلوکار بھارت کی معروف سیاسی جماعت کانگریس سے بھی منسلک تھے اور ان 424 افراد میں شامل تھے جن کی سیکیورٹی پنجاب پولیس نے واپس لے لی تھی۔

مقتول گلوکار کے کروڑوں چاہنے تھے، اسی لیے انہوں نے کانگریس کے ٹکٹ پر فروری 2020 کے انتخابات میں شرکت کا فیصلہ کیا لیکن کامیاب نہ ہوسکے۔

The murder of Shri Sidhu Moose Wala, Congress candidate from Punjab & a talented musician, has come as a terrible shock to the Congress party & the entire nation.

Our deepest condolences to his family, fans & friends.

We stand united & undeterred, at this time of extreme grief. pic.twitter.com/v6BcLCJk4r

— Congress (@INCIndia) May 29, 2022