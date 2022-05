مونا لیزا کی تصویر پر احتجاجاً کیک لگانے والا شخص گرفتار

پیرس: فرانس کے ایک میوزیم میں لگے مشہور زمانہ پورٹریٹ مونا لیزا پر احتجاجاً کیک لگانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ 36 سالہ شخص کو گرفتاری کے بعد نفسیاتی دیکھ بھال کے ادارے منتقل کر دیا گیا۔

پیرس میں موجود دنیا کے سب سے بڑے آرٹ میوزیم لووخ، جہاں یہ شاندار پورٹریٹ موجود ہے، کے حکام نے اتوار کو پیش آنے والے اس واقعے پر تبصرہ کرنے سے انکار دیا۔ تاہم، یہ واقعہ موقع پر موجود متعدد افراد نے ریکارڈ کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

خوش قسمتی سے شیشے کے حفاظتی حصار میں ہونے کی وجہ سے لیونارڈو ڈا وِنچی کے اس شاہکار کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار اس تصویر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا چکی ہے۔

ٹوئٹر پر ایک صارف کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو میں دِکھایا گیا کہ میوزیم کا ایک ملازم شیشے کو صاف کر رہا ہے ساتھ ہی جڑی دوسری ویڈیو میں دِکھایا گیا کہ سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس شخص کو سیکیورٹی گارڈ دور لے جارہے ہیں۔

Maybe this is just nuts to mebut an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee (@lukeXC2002) May 29, 2022