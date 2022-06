پشاور کی 17 سالہ انفال نے عمران خان پر کتاب لکھ دی

پشاور کی رہائشی 17 سالہ انفال خان نے چئیرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سیاسی جہدوجہد اور کامیابیوں پر 200 صفحات پر مبنی کتاب لکھ دی۔

گزشتہ روز چئیرمین پی ٹی آئی کو وزیر اعلیٰ ہاوس میں پیش کی جس پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان نے شاباش اور آٹو گراف بھی دیا اس موقع پر انفال خان جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے رو پڑی بعدازاں عمران خان نے ویڈیو اپنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کی۔

ایکسپریس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ایف ایس سی پری میڈیکل کی طالبہ انفال خان نے کہا کہ دو سال قبل اپوزیشن کی جانب سے سخت تنقید اور چئیرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنانے کے بعد کتاب لکھنے کا سوچا جس کا ٹائٹل “وائی آئی ہیف چوزن عمران خان” منتخب کیا جو کہ گزشتہ ماہ مکمل ہوئی تاہم اپوزیشن کے عدم اعتماد کی وجہ سے چئیرمین پی ٹی آئی کو اپنی تحریر پیش نہیں کر سکی۔

انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ دو سال سے پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کتاب بھی تحریر کر رہی تھی جس میں عمران خان کے ذاتی فوٹو گرافر نعمان جی نے بے حد تعاون کیا ہے۔

Wholesome and cute moment of today. Khan sb signs book of supporter 😍 #CrimeMinisterRejected pic.twitter.com/DR9y61T9AT

— Virk Shahzaib (@VirkSh786) May 30, 2022