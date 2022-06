کراچی؛ جیل چورنگی کے قریب لگی آگ شدت اختیار کرگئی

کراچی: شہر قائد کے علاقے جیل چورنگی کے قریب رہائشی عمارت میں واقع سپر اسٹور کے ویئر ہاؤس میں لگنے والی آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا گیا۔

ریسکیو اہلکاروں کے مطابق جیل چورنگی پر واقع 15 منزلہ رہائشی عمارت کے فرسٹ اور گراؤنڈ فلور پر سپر اسٹور ہے جس کے وئیر ہاؤس میں آگ لگی ہے۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بیسمنٹ میں آگ لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی جبکہ عمارت سے لوگوں کو بحفاظت نکال رہے ہیں تاہم آگ لگنے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آسکی ہیں۔

دوسری جانب دو فائر ٹینڈر کے ذریعے سپو اسٹور ے بیسمنٹ میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کی جارہی ہے جبکہ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

جیل چورنگی کے اطراف پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر عوام کو سپر اسٹور کی طرف جانے سے روک دیا جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہورہی ہے۔

Chase Up Kashmir road ablaze- unidentified reasons. Check on your friends and family if God forbid anyone is around. Allah save us alll ameen!#chase #chaseup pic.twitter.com/qt1nrpKcen

