امریکی صدر جو بائیڈن کی مشہور کورین بینڈ بی ٹی ایس سے ملاقات

واشنگٹن: مشہور کورین بینڈ بی ٹی ایس کے اراکین نے وائٹ ہاؤس میں منعقد ایک تقریب میں شرکت کی ہے۔

امریکی صدر جوبائیڈن نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر کورین بینڈ بی ٹی ایس سے اپنی ملاقات کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔

انہوں نے کورین بینڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ’کورین بینڈ بی ٹی ایس سے ملاقات کرنا اچھا لگا‘صدر نے اپنے ٹوئٹ میں بی ٹی ایس کا ایشیائی مخالف نفرت انگیز جرائم اور امتیازی سلوک میں اضافے سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے شکریہ بھی ادا کیا۔

اس ملاقات میں امریکی صدر اور کورین پاپ بینڈ کے درمیان ایشیائی باشندوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم اور امتیازی سلوک کی روک تھام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

It was great to meet with you, @bts_bighit. Thanks for all you’re doing to raise awareness around the rise in anti-Asian hate crimes and discrimination.

I look forward to sharing more of our conversation soon. pic.twitter.com/LnczTpT2aL

— President Biden (@POTUS) June 1, 2022