جونی ڈیپ نےسابقہ اہلیہ ایمبر ہرڈ کیخلاف ہتک عزت کا مقدمہ جیت لیا

ورجینیا: ہالی ووڈ کے معروف اداکار جونی ڈیپ اور ان کی سابقہ اہلیہ امبر ہرڈ کے کیس کا فیصلہ سامنے آگیاہے۔

غیر ملکی میڈیارپورٹ کے مطابق ہالی ووڈ کے معروف اداکار جونی ڈیپ نے اپنی سابقہ اہلیہ ایمبر ہرڈ کیخلاف ہتک عزت کا مقدمہ جیت لیا ہے۔

جونی ڈیپ بمقابلہ ایمبر ہرڈ ہتک عزت کے مقدمے میں سات ہفتوں کے بمشکل ٹرائل کے بعد امریکی ریاست ورجینیا کی جیوری نے جونی ڈیپ کے حق میں فیصلہ سنا تے ہوئے ایمبر ہرڈ کو حکم دیاہے کہ وہ جونی ڈیپ کو 15 ملین ڈالر کا ہرجانہ ادا کریں۔

ساتھ ہی جونی ڈیپ بھی ایمبر ہرڈ کو 2 ملین ڈالر ہرجانہ ادا کریں گےجو اداکارہ اپنے سابق شوہر کے خلاف مقدمے میں مانگ رہی تھیں۔

واضح رہے کہ ایمبر ہرڈ کی جانب سے 11 اپریل کو ورجینیا میں جونی ڈیپ کے خلاف شروع ہونے والے ہتک عزت کے مقدمے میں ایک دوسرے پر جسمانی اور جذباتی زیادتی کے الزام لگائے گئے تھے۔

Jury concludes Amber Heard acted with “actual malice” and rules that her statements about Johnny Depp were “false” and conveyed “a defamatory implication”https://t.co/3TOORZrVDN pic.twitter.com/eZ5UfeF0Wb

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 1, 2022