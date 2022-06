اکشے کمار کی نئی فلم ’سمرات پرتھوی راج‘ پر عمان اور کویت میں پابندی عائد

ممبئی: ہندوستانی بادشاہ پرتھوی راج چوہان کی زندگی پر بننے والی تاریخی فلم ’سمرات پرتھوی راج‘ پر عمان اور کویت میں پابندی عائد کردی گئی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اکشے کمار کی نئی فلم سمرات پرتھوی راج کل 3 جون کو ریلیز ہونے جارہی ہے تاہم پابندی کے باعث خلیجی ملک عمان اور کویت میں ریلیز نہیں ہوگی۔ مذکورہ ممالک کی جانب سے پابندی کی وجہ تاحال سامنے نہیں آئی لیکن ممکن ہے فلم میں تاریخ کو مسخ کرکے پیش کرنے یا پھر یکطرفہ کہانی دکھانے کے سبب یہ اقدام اٹھایا گیا ہو۔

کہا جارہا ہے کہ فلم میں ہندو بادشاہ کو بہادر اور انصاف پسند جبکہ مسلمانوں کو شکست خوردہ دکھایا گیا ہے۔ سمرات پرتھوی راج میں اکشے کمار نے مرکزی کردار نبھایا ہے جبکہ فلم کو چندرا پرکاش نے ڈائریکٹ کیا ہے۔

اس فلم میں سنجے دت اور سونو سود نے بھی اداکاری کی ہے۔ فلم سازوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پابندی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

In a development, Govt of Kuwait & Oman have banned #SamratPrithviraj … they will not be released there ! @akshaykumar @SonuSood @duttsanjay @ManushiChhillar @yrf #DrChandraprakashDwivedi

— Girish Johar (@girishjohar) June 1, 2022