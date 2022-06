بھارت کا ایک اور معروف گلوکار انتقال کرگیا

ممبئی: بھارت کے آنجہانی گلوکار کرشنا کمار(کے کے) کے بعد ایک اور معروف گلوکار شھیل ساگر کا انتقال ہوگیا ہے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق نوجوان گلوکار وموسیقار ساگر کی موت کی وجہ تاحال سامنے نہیں آئی تاہم دوستوں اور رشتے داروں کی جانب سے انتقال کی تصدیق کردی گئی ہے۔

مرحوم گلوکار کے دوستوں نے لکھا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت برا اور مایوس کن ہے، پہلے ’کے کے‘ اور اب ساگر کا سن کر بہت افسوس ہوا۔

ساگر نے بھارتی دارالحکومت دہلی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر پورے بھارت میں اپنی پہچان بنائی۔

#RIP: New Delhi multi-instrumentalist and vocalist Sheil Sagar passed away today due to causes yet unknown. He was 22. Friends and musicians from the independent scene in the Capital confirmed the news on social media https://t.co/6KUknYhi4S

— Rolling Stone India (@RollingStoneIN) June 1, 2022