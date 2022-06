بڑھتی مہنگائی سے پریشان اداکاروں کا عوام کوسڑک پر احتجاج کرنے کا مشورہ

کراچی: لوڈشیڈنگ کے باوجود زیادہ بل اور پیٹرول کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں پر پاکستانی اداکاروں نے بھی ردِعمل دینا شروع کر دیا۔

پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار بلال قریشی بھی بجلی کا بل زیادہ آنے پر پریشان نظر آئے بلال قریشی نے انسٹاگرام پر ایک اسٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ آج بجلی کا بل آیا ہے اور بہت آیا ہے۔

اداکار نے اظہارِ برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ’جب لائٹ بہت جاتی ہے اور بل بہت زیادہ آتا ہے تو بہت غصہ آتا ہے‘۔ اداکار کا یہ ردِعمل سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے اور صارفین اس پر دلچسپ تبصرے کرتے نظر آرہے ہیں۔

علاوہ ازیں حال ہی میں اداکارہ منال خان سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے اداکار احسن محسن اکرام نے ٹوئٹر پرپیغام جاری کیا جس میں انہوں نے عوام کو سڑکوں پر احتجاج کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے لکھا کہ ’ ہم کیوں اپنی گاڑیوں کی ٹنکی فل کروانے کے لئے پیٹرول پمپ بھاگ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ گاڑیاں سڑک پر کھڑی کردیں‘۔

اداکار نے مزید لکھا کہ ‘ہمیں اس وقت تک سڑکوں پر احتجاج کرنا چاہیے جب تک حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہ کردے’۔

Why are we all rushing to the petrol pump to fill up our tanks ? We should park our cars on the roads and protest until they don’t bring the price down!!

People need to stand up for their rights , no one will give them to you unless we fight for it !!!

#PetrolDieselPriceHike

— Ahsan Mohsin Ikram (@ahsanmikramsays) June 7, 2022