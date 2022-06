متنازع اشتہار بنانا بھارتی کمپنی کو مہنگا پڑگیا، پریانکا و دیگراداکاروں کی تنقید

ممبئی: بالی ووڈ فنکاروں کی جانب سے بھارت کی پرفیوم بنانے والی کمپنی کو گینگ ریپ سے متشابہ اشتہار بنانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔

کوئی بھی کمپنی اپنے اشیاء کی زیادہ سے زیادہ فروخت کرلیے مارکیٹنگ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں عوامی مزاج، ماحول اور حالات کو دیکھتے ہوئے ایسے اشتہار بناتے ہیں جو لوگوں کی توجہ فوری طور پر اپنی جانب مبذول کرانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔

بھارت کی پرفیوم بنانے والی کمپنی نے بھی ایسا ہی طریقہ اپنایا اور بھارت میں ہورہے گینگ ریپ کی طرز پر ایک اشتہار بنایا جو فوری طور پر وائرل تو ہوگیا مگر متنازعہ اشتہار بنانے پر کمپنی کو بالی ووڈ فنکاروں سمیت ہر طبقے کی جانب سے آڑے ہاتھوں لیا جارہا ہے۔

تنقید کا سامنے کرنے پر پرفیوم بنانے والی بھارتی کمپنی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے میڈیا پارٹنرز کو 4 جون سے اشتہار کی نشریات بند کرنے کا حکم دے دیا تھا۔

بالی ووڈ کیساتھ ساتھ ہالی ووڈ میں نام کمانے والی اداکارہ پریانکا چوپڑا نے پرفیوم کے اشتہار کو ‘شرمناک’ اور ‘ناگوار’ قرار دیا بعدازاں انہوں نے کمپنی کی جانب سے رضاکارانہ طور پر اشتہار کی نشریات بند کروانے پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔

فقرے فلم میں صلاحیتوں کے جوہر دکھانے والی ریچا چڈھا نے کہا کہ یہ اشتہار حادثاتی طور پر نہیں بنا، ایک اشتہار بنانے میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں، کیا سب کو ریپ ایک مذاق لگا، پرفیوم اور اشتہار بنانے والوں پر مقدمہ چلنا چاہیے۔

پرفیوم کے متنازعہ اشتہار پر ہرتھک روشن، فرحان اختر، سویرا بھاسکر سمیت دیگر اداکاروں نے بھی کمپنی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔

What incredibly tasteless and twisted minds it must take to think up, approve and create these stinking body spray ‘gang rape’ innuendo ads..!! Shameful.

A teenage girl was gang raped in Hyderabad-such incidents happen daily in India.. companies like @layerr_shot choose to make TV adverts joking abt & ‘cool-ifying’ rape & gangrape. Beyond disgusting! Not just tone deaf, also criminal! Absolutely shameful! What agency created it? https://t.co/8tRbDTfuez

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 4, 2022