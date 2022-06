بی جے پی رہنما کےگستاخانہ بیان پر بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ کا سخت ردِعمل

ممبئی: بالی ووڈ انڈسٹری کے لیجنڈری اداکار نصیرالدین شاہ نے بی جے پی رہنما کے گستاخانہ بیان پر اپنا ردِعمل دیا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی ترجمان کی جانب سے گستاخانہ بیان پر بھارتی اداکار نصیرالدین شاہ کا کہنا ہےکہ وزیراعظم مودی آگے بڑھیں اور اس زہرکو روکیں۔

بھارتی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس زہر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے نریندر مودی کی جانب سے اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ نصیرالدین شاہ کا کہنا تھا کہ نفرت پھیلانے والوں کو وزیراعظم خود بھی ٹوئٹر پر فالو کرتے ہیں وزیراعظم سے اپیل ہےکہ وہ ان لوگوں کو کچھ عقل دیں، متنازع بیان دینے والی خاتون انتہاپسند عناصر میں سے نہیں بلکہ قومی ترجمان ہیں۔

سینیئر اداکار کا کہنا تھا کہ امن اور اتحاد کی بات کرنے پر جیل بھیجا جاتا ہے اور نسل کشی کی بات پر صرف تھپڑ مارا جاتا ہے، ہمارے ہاں دہرا معیار کام کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندؤں میں نفرت پھیلانے کی تیاری کی جا رہی ہے، یہ زہر اس وقت پھوٹتا ہے جب آپ مخالف نظریےکا سامنا کرتے ہیں۔

Bollywood Jehadi Naseeruddin Shah claims death threats to Nupur Sharma are by “empty vessels” pic.twitter.com/gKFA6YmRRW

— iMac_too (@iMac_too) June 8, 2022