بھارت میں نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی  کیخلاف احتجاج کرنے والوں پر بدترین تشدد

The Hindu police in Kanpur beat the Muslims for protesting against Insult to Prophet Muhammad (pbuh) The state is ruled by a radical Hindu Monk.#إلا_رسول_الله_يا_مودي #الهند #BoycottIndianProducts #Stopinsulting_ProphetMuhammad#IndianMuslimsUnderAttack pic.twitter.com/BFQCQhz9Jl

— South Asian Journal (@sajournal1) June 8, 2022