عامرلیاقت کی آخری سوشل میڈیا پوسٹ کیا تھی؟

کراچی: عامر لیاقت نے انتقال سے کچھ دن قبل آخری بار اپنے بیرون ملک جانے سے متعلق ایک صحافی کی ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کیا تھا۔

رپورٹ کے مطابق عامر لیاقت اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں اور اسپتال انتظامیہ کی جانب سے بھی ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے تاہم ان کے اچانک انتقال کی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آسکے گی۔

سوشل میڈیا پر عامر لیاقت کی آخری پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جو انہوں نے گزشتہ روز شیئر کی تھی، انہوں نے ایک صحافی کی ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔

Just spoke to @AamirLiaquat who confirms that he has left #Pakistan and is moving to an unknown place after performing Umrah.

Best wishes and prayers for #AamirLiaquat‘s good health and well being. pic.twitter.com/Nb4wpCzwY9

— Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) June 8, 2022