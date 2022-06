منی ہائسٹ کا کورین ریمیک نیٹ فلکس پر ریلیز کے لئے تیار

کوریا: نیٹ فلیکس کی مشہور ویب سیریز منی ہائسٹ کی دنیا بھر میں کامیابی کے بعد اس کا کورین ورژن بھی تیار کر لیا گیا ہے۔

شہرہ آفاق ویب سیریز منی ہائسٹ کو نیٹ فلیکس کے کامیاب شوز میں شامل کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں اس سیریز کےکروڑوں مداح موجود ہیں چور پولیس کی کہانی والی اس سیریز کی خاص بات یہ ہے کہ شائقین پولیس کے بجائے چوروں سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں اور چوری کے ماسٹر مائنڈ پروفیسر سے بےحد متاثر ہیں۔

رپورٹ کے مطابق بے صبری سے منی ہائسٹ کے کورین ورژن کا انتظار کرنے والے شائقین کی انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہوئیں کیونکہ سیریز کا کورین ریمیک 24 جون کو نیٹ فلکس پر ریلیز کر دیا جائے گا۔

منی ہائسٹ کے کورین ورژن کی کہانی بھی گزشتہ منی ہائسٹ جیسی ہے جہاں شاطر چوروں کا گروہ پیسے چوری کرے گا اور پولیس انہیں پکڑے گی جبکہ کورین منی ہائسٹ میں بھی کرداروں کے نام شہروں پر ہی رکھے گئے ہیں۔

Waiting for this my new prison boo 👀👀 https://t.co/jAGVNjWrWn

— Zaingrace💫 (@Zaingrace1) June 8, 2022