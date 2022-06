’مجھے امید ہے وہ اب سکون میں ہوں گے‘

کراچی: پاکستان شوبز انڈسٹری کی نامور اداکارہ اور ماڈل اُشنا شاہ رکن اسمبلی اور معروف اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت کی اچانک موت پرمیمرز بنانے والوں اور سوشل میڈیا صارفین پر برہم ہوگئیں۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر اداکارہ اُشنا شاہ نے لکھا کہ عامر لیاقت کی نجی ویڈیوز ایک عورت نے سوشل میڈیا پر شیئر کردیں، جس سے اُنہوں نے قانونی طور پر شادی کی، وہ بےعزت ہو کر دُنیا سے رخصت ہوگئے۔

انہوں نے لکھا کہ جس کسی نے بھی ان ویڈیوز کو شیئر کیا، ان کا مذاق اُڑایا، ان پر ہنسا، اُن سب کے ہاتھوں پر عامر لیاقت کا خون ہے۔ معروف اینکر نے ہمیں ہنسنے کا مواد مہیا کیا لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اب سکون میں ہوں گے۔

He was stripped naked in public by a woman he legally married. He died humiliated. Anyone who shared those videos, joked about them, laughed at them or even looked at them has his blood on their hands. We have his blood on our hands.

— Ushna Shah (@ushnashah) June 9, 2022

واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے رکن قومی اسمبلی اور نامور اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت 9 جون، جمعرات کے روز کراچی میں انتقال کرگئے تھے اور جبکہ جمعے کے روز اُن کی تدفین کی گئی۔ عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔