معروف ریسلر جان سینا کی ڈاؤن سینڈروم میں مبتلا یوکرینی مداح سے ملاقات

معروف امریکی ریسلر جان سینا روسی حملے کے باعث یوکرین سے ہجرت کرنے والے ڈاؤن سینڈروم میں مبتلا مداح سے ملاقات کیلئے پہنچ گئے۔

یوکرین پر روسی حملے کو تین ماہ سے زائد ہوچکے ہیں، اس دوران کروڑوں یوکرینی شہری بے گھر جب کہ لاکھوں دوسرے ممالک میں ہجرت پر مجبور ہوئے۔

ہجرت کرنے والے یوکرینی شہریوں ایک ڈاؤن سینڈروم کا شکار 19 سالہ نوجوان مشا بھی ہے جو اپنا گھر تباہ ہونے کے باعث اپنی ماں کے ہمراہ یوکرین سے جان بچاکر پڑوسی ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔

ڈاؤن سینڈروم کا شکار نوجوان معروف امریکی ریسلر جان سینا کا مداح ہے، جب مشا کی کہانی سوشل میڈیا کی زینت بنی تو جان سینا اپنے مداح سے ملاقات کیلئے پہنچ گئے۔

جان سینا اور ڈاؤن سینڈروم میں مبتلا نوجوان کی ملاقات کی ویڈیو ڈبلیو ڈبلیو ای نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی جسے اب تک ہزاروں مرتبہ دیکھا جاچکا ہے۔

ملاقات کے دوران معروف ریسلر نے مشا کے ساتھ کھانا کھایا اور اسے اپنی ٹی شرٹ اور بلیٹ بطور تحفہ پیش کی۔

.@JohnCena meets Misha, a teen who fled Ukraine after his home was destroyed.

To motivate Misha on their journey to safety, his mother told him they were on their way to find Cena. pic.twitter.com/0Aeab4GkPZ

