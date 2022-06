اسکوئڈ گیم سیزن 2 کب ریلیز ہوگا؟ اعلان کر دیا گیا

کوریا: نیٹ فلکس کی جانب سے معروف کورین سیریز’’ اسکوئڈ گیم‘‘ کا دوسرا سیزن ریلیز کرنے کا اعلان کردیا گیا۔

گزشتہ برس دنیا بھر میں بےحد مقبولیت حاصل کرنے والی کورین سیریز ’اسکوئڈ گیم‘ کا دوسرا سیزن ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، نیٹ فلکس نے اسکوئڈ گیم کے رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور تخلیق کار ہوانگ ڈونگ کی طرف سے تحریر کردہ نوٹ شیئر کر کے مداحوں کونئے سیزن کی اطلاع دی۔

اسکوئڈ گیم کے تخلیق کار نے اپنے پیغام میں کہا کہ’ پچھلے سال سیریز کا پہلا سیزن اسکرین پر لانے میں 12 برس لگے لیکن اسے نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز بننے میں صرف 12 دن کا وقت لگا‘۔

